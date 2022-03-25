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Bakanlık açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu

İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli bir askerin, eğitim alanındaki silah kazası sonucu şehit olduğu bildirildi.

25.03.2022 - 00:46 |
Bakanlık açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu

Adıyaman Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Adıyaman nüfusuna kayıtlı Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olduğu belirtildi.

Güleş'in şehadet haberinin derin bir acı ve üzüntüye neden olduğu aktarılan açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.

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