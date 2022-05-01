Bakanlık acı haberi verdi: Bir askerimiz şehit oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Abluka- 5 operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 askerin şehit olduğu bir askerin de yaralandığı belirtildi.
01.05.2022 - 01:26 | | DHA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen 'Eren Abluka-5 Operasyonunda' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın hastanede tedavisi sürüyor" ifadeleri kaydedildi.