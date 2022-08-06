BakanlÄ±k acÄ± haberi duyurdu! Bir ÅŸehidimiz var

MSB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "PenÃ§e-Kilit Operasyonu bÃ¶lgesinde bir Ã¼s bÃ¶lgemize 5 AÄŸustos 2022 tarihinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Ã‡vÅŸ. ReÅŸat Ergin, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit olmuÅŸtur. Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allahtan rahmet; kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

BAKAN AKAR'DAN TAZÄ°YE MESAJI

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, ÅŸehit Piyade Uzman Ã‡avuÅŸÂ ReÅŸat Ergin iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±. Akar, mesajÄ±nda, "Kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z, 5 AÄŸustosÂ 2022 tarihinde ÅŸehit olmuÅŸtur. Kahraman ÅŸehidimize ÅŸahsÄ±m ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± mensuplarÄ± adÄ±na Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dilerim" dedi.

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