Bakanlar Memişoğlu ve Işıkhan, otel yangınında yaralananları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.

'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Bakan Memişoğlu, hastane ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile birlikte, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Doktorlarımızdan yaralıların durumu hakkında bilgi aldık. Süreci yakından takip ediyoruz. İnşallah, en kısa zamanda tüm yaralılarımızı sağlıklarına kavuşturarak taburcu edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bolu'muza ve ülkemize geçmiş olsun" dedi.