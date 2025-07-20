Bakan Yumaklı’dan orman yangınlarına karşı sıcaklık uyarısı: En üst düzeyde duyarlılık gösterilmesini önemle rica ediyoruz

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Bakan Yumaklı, yaptığı sosyal medya paylaşımında, önümüzdeki hafta daha da artması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Paylaşımında, “Meteorolojik veriler doğrultusunda önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6-12 derece artması, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olması, orman yangını riskini en üst seviyelere taşıyor” ifadelerini kullanan Yumaklı, orman yangınlarına sebebiyet vermenin, vatana kurşun sıkmaktan farkı olmadığını her fırsatta vurguladıklarını hatırlattı.

Bakan Yumaklı, tarihin en güçlü hava-kara filosu ve orman kahramanları ile Yeşil Vatan’ı var güçleriyle savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:

“Bu hayati mücadelede, vatandaşlarımızın en üst düzeyde duyarlılık göstermesini önemle rica ediyoruz. Bir kez daha hatırlatıyoruz; anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, sigara izmaritini yere atmayalım, atıkları doğaya değil çöp kutularına atalım, tarım makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en küçük bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım. Geleceğimizi, nefesimizi, umudumuzu hep birlikte koruyalım.”