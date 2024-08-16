Bakan Yumaklı: Bugün ülke genelinde 47 yangın çıktı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
16.08.2024 - 17:45 |
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:
İzmir'deki yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.
Manisa'daki yangının enerjisinde bir artış oldu. Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Bugün ülke genelinde 47 yangın çıktı. Bunların 17'sine müdahalemiz devam ediyor.
Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diliyorum.
Vatandaşlarımızdan resmi kurumların dışında bir açıklamayı dikkate almamayı istiyorum.
Önümüzdeki haftanın tamamı üst derece risk olarak bize iletildi.