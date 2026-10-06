Batman'da dağın altında saklı geçim kaynağı! 100 yıldır aynı şekilde çıkarıyorlar

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Mehmet Raşit Yüksel ise çıkardıkları tuzun farklı kullanım alanlarının bulunduğunu belirterek, "Buradan çıkardığımız tuz öncelikle sofralarda kullanılıyor. Bunun yanında turşu yapımında da kullanılıyor. Bazı bölgelerde hayvancılıkta da değerlendiriliyor. Ürettiğimiz tuzun bir kısmını burada satıyoruz, bir kısmını da farklı yerlere gönderiyoruz. Bu madenler bizim için önemli bir geçim kaynağı" diye konuştu.