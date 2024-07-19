Bakan Yumaklı açıkladı! İzmir'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerindeki yangınlara karşı ilk andan itibaren havadan ve karadan müdahalelerimiz sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) teşkilatımız ve tüm kurumlarımızın desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı ve yangına müdahale görüntülerini paylaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün 13.15'te başlayan ve Buca ilçesindeki ormanlık alana yayılan yangına ilk müdahaleyi 13.25'te gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edilmişti.

Yangından yükselen dumanlar nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde aksamalar yaşanmış, akşam saatlerinde hava trafiği normale dönmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek vermişti.

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