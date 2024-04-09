Bakan Yerlikaya'dan Ramazan Bayramı mesajı!

Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ramazan boyunca olduğu gibi Ramazan Bayramında da kalbimiz başta Filistin olmak üzere tüm mazlumlarla birlikte atacak. Ramazan Bayramımız ülkemize, Milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluklar getirsin' dedi.

"KALBİMİZ TÜM MAZLUMLARLA BİRLİKTE ATACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: "11 Ayın Sultan Ramazan-Şerif’i uğurlarken, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri Ramazan Bayramına eriştiren Rabbimize şükürler olsun.

Ramazan boyunca olduğu gibi Ramazan Bayramında da kalbimiz başta Filistin olmak üzere tüm mazlumlarla birlikte atacak. Ramazan Bayramımız ülkemize, Milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluklar getirsin. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.