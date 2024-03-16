Bakan Yerlikaya ve Murat Kurum sahur programına katıldı: Bu işin partisi, siyaseti yok!

Bahçelievler'de düzenlenen Gaziantepliler ile Sahur Sofrası' programına AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Programda konuşan Murat Kurum Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı. Kurum, deprem sonrasında Gaziantep'i asla yalnız bırakmadıklarının altını çizerken, "En büyük gayemiz afetzede kardeşlerimizin, Gaziantepli kardeşlerimizin yaralarını sarmak oldu. Gaziantep'i, Nurdağı'nı, İslahiye'yi, asla kaderine terk etmedik, asla yalnız bırakmadık ve Gaziantepli kardeşlerimizin yeni yuvalarına kavuşması için gece gündüz demeden çalıştık. İlk konut sözleşmelerini depremin üzerinden sadece 46 gün geçmişken bu şuurla yaptık. 180 bin konutun temelini depremden sadece 3 ay geçmişken işte bu şuurla attık. Bugün Nurdağı'nda, İslahiye'de yeni yuvalarımızın bir bölümünü teslim etmenin mutluluğunu inanın kelimelerle anlatamam. Rabbim depremde kaybettiğimiz, tüm şehitlerimize rahmet eylesin, bizi onların aziz hatıraları için çalışmaktan, evlatlarına sahip çıkmak için koşmaktan bir an bile ayırmasın. İşte buradan da sözümüzü tekrarlıyoruz. Biz bu emanet bilincini asla terk etmeyeceğiz. Yavrularımıza sahip çıkacağız. Tüm afetzede kardeşlerimizi yeni evlerine kavuşturana dek, tüm yaralarımızı sarana dek tek bir an bile durmayacağız, çalışacağız, çalışacağız." dedi.

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"650 BİN KONUT PROJEMİZİ SÜRATLE YAPACAĞIZ"

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracağını belirten Kurum, "İstanbul'a dair daha büyük hedeflerimiz, daha büyük hayallerimiz var ve yollardayız. İstanbullu hemşerilerimizin 5 yıldır biriken dertleriyle dertleniyoruz, sıkıntısıyla hakikaten çok üzülüyoruz. Şunu bir kez daha ilan ediyoruz, göreve gelir gelmez İstanbul'da önceliğimiz; kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak. İstanbul'da, inşallah 1 Nisan'da kentsel dönüşümü hızlandıracağız. 650 bin konut projemizi süratle yapacağız, İstanbullu hemşerilerimizi güvenli yuvalarına kavuşturacağız. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek artık çilenin de ötesine geçti. Resmen bir işkenceye dönüştü. Şu Ramazan ayında iftar saatlerinde yüzde 85 oranlarına varan trafik sıkışıklığıyla evlerine gitmeye çalışan İstanbullu hemşerilerimin derdini, sıkıntısını çok iyi biliyorum. İstanbullu hemşerilerimin ömründen ömür çalan trafik çilesini 1 Nisan'dan sonra yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla bitireceğiz. Artık sadece günleri, haftaları sayıyoruz. Milletimizin kararı, azmi, arzusu doğrultusunda, 31 Mart gecesi bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Bu hantal ve ihmalkar anlayıştan İstanbulumuzu kurtaracağız. Bunun için hep beraber çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Murat Kurum sözlerine şöyle devam etti:

Ya hayatımızı her anıyla kolaylaştıranlara ya da günden güne zorlaştıranlara oy vereceğiz. Ya İstanbul'u ihya etmeye çalışanlara ya da 5 yıldır İstanbul'u ihmal edenlere oy vereceğiz. Oy kabininde neden partiler yok? Neden sadece seçenekler var biliyor musunuz? Çünkü trafik çilesi parti ayrımı yapmıyor, hepimizin ömründen ömür çalıyor. Çünkü, metro ve metrobüs duraklarındaki sıkışıklıkta hepimiz aynı çileye ortak oluyoruz. Çünkü deprem siyasi ayrım gözetmiyor. Allah göstermesin, hepimizi enkaz altında bırakıyor. Çünkü yeterli yeşil alanımız, dinlenme alanımız, parkımız ve bahçemiz yoksa hepimiz nefessiz kalıyoruz. Ben İstanbullulara şunu söylüyorum, bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Bu seçimde, herhangi bir adaya veya partiye değil, kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz, yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz. Ben inanıyorum ki, 31 Mart'ta İstanbullular 'Onlar İstanbul'u yavaşlattılar, ama ben durdurmalarına izin vermeyeceğim. Bir oyum var, o da güvenli yuvalara. Bir oyum var, o da yeni sosyal konutlara diyecektir. Benim oyum yatırıma. Benim oyum projeye. Benim oyum esere. Benim oyum hizmete' diyecektir. Ben de İstanbullulara söz veriyorum, İstanbul'un 5 yıldır cefasını birlikte çektik, önümüzdeki 5 yılda ise güzelliklerini birlikte yaşayacağız. Ben hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun, Allah'a emanet olun." diye konuştu.

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"TARİHİ BİR FIRSAT VAR"

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile birlikte 'Gaziantepliler ile Sahur Sofrası' programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya burada konuştu. Yerlikaya, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin, "Şehrin eminini 5 yıl boyunca sizi gözetecek, ayrım yapmayacak, riyakarlık yapmayacak, sorunların çözerken yanında az kişi bile kalsa doğru olduğuna inandığında kavga yapacak." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Şehrin eminini 5 yıl boyunca sizi gözetecek, ayrım yapmayacak, riyakarlık yapmayacak, sorunların çözerken yanında az kişi bile kalsa doğru olduğuna inandığında kavga yapacak. Bu şehrin hayrına olan işlerin peşinde koşacak. Sadece İstanbul diyecek. Her anınızda sizinle birlikte olacak. Ben böyle birini tanıyorum. Murat Kurum. Bakın tarihi bir fırsat var. Bu iyi bilen, genç, dinamik biri. Allah rızasının ne anlamına gelen, hata yaptığı zaman, 'Özür dilerim. Helallik dilerim.' demeyi bilen biri. Böyle bir kardeşimiz huzurunuza geldi ve herkesi kuşatıyor." dedi.