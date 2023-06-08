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Bakan Yerlikaya: Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda 2 terÃ¶ristin silahlarÄ± ile birlikte etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

08.06.2023 - 11:11 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Yerlikaya: Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakan Yerlikaya, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Eren Huzur Ä°lkbahar Yaz-1 Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Zinnur Ezim Operasyonuâ€™na katÄ±lan tÃ¼m kahramanlarÄ±mÄ±za selam olsun. DiyarbakÄ±r Lice kÄ±rsalÄ±nda J-SÄ°HA, JÃ–H, jandarma komando ve gÃ¼venlik korucularÄ±mÄ±zÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda 2 terÃ¶rist silahlarÄ± ile birlikte etkisiz hale getirildi. TerÃ¶r sona erene kadar bahar temizliÄŸine devam. Rabbim kahraman MehmetÃ§iklerimizin ve emniyet gÃ¼Ã§lerimizin ayaÄŸÄ±na taÅŸ deÄŸdirmesin" dedi.

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Bakan Yerlikaya: Licede 2 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

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