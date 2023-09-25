Bakan Yerlikaya: Kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak ile Diyarbakır'da terörle mücadele operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre; Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince insansız hava aracı destekli Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu düzenlendi. Terörden arananlar listesi kırmızı kategoride aranma kaydı bulunan sözde Botan ve Gabar eyalet sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Ercan Serhat' kod adlı Reis Gültüran, çıkan çatışmada silahı ile birlikte sağ olarak yakalandı. Teröristin Şırnak'ta 2016-2022 yılları arasında 7 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 20 güvenlik görevlisinin yaralandığı 7 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde de jandarma ve polis özel harekat unsurlarınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörden arananlar listesi gri kategoride aranma kaydı bulunan 'Agit Berxwedan' kod adlı Habib Karakoç etkisiz hale getirildi. Teröristin, Diyarbakır ve Muş'ta 2012-2022 yılları arasında 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyetimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum, şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum" dedi.