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Bakan Yerlikaya iki ayda teslim olan terörist sayısını açıkladı

Diyarbakır'da 3 teröristin daha teslim olduğunu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 aylık bilançoyu da açıkladı.

18.08.2023 - 12:04 |
Bakan Yerlikaya iki ayda teslim olan terörist sayısını açıkladı

Diyarbakır'da 3 teröristin daha teslim olduğunu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 aylık bilançoyu da açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; Terör örgütü çözülmeye devam ediyor. 3 terörist daha teslim oldu! Son 2 ayda güvenlik güçlerimize teslim olan terörist sayısı 32 oldu.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensupları, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye’deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu. Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki... Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek!

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Bakan Yerlikaya iki ayda teslim olan terörist sayısını açıkladı

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