Bakan Yerlikaya: Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütüne yönelik operasyonlarda haziran ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı. Bakan Yerlikaya detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Haziran ayında 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya terörle mücadelenin sona erene kadar devam edeceğinin vurgusunu yaptı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Kahramanlarımız terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi.
Geçtiğimiz ay teröre karşı 4️3'ü Büyük ve Orta ölçekli olmak üzere toplam 13.138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi.
Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı. Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.
KAHRAMANLARIMIZ TERÖRLE MÜCADELEYİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 4, 2023
HAZİRAN AYINDA 6️⃣5️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ🇹🇷
Geçtiğimiz ay teröre karşı 4️⃣3️⃣’ü Büyük ve Orta ölçekli olmak üzere toplam 1️⃣3️⃣.1️⃣3️⃣8️⃣ kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi.… pic.twitter.com/J0aRrb5bH0