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Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta güvenlik korucumuz şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.

24.07.2023 - 13:32 |
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta güvenlik korucumuz şehit oldu

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Güvenlik Korucumuz İbrahim Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnakta güvenlik korucumuz şehit oldu

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