Bakan Yerlikaya duyurdu: 110 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten paylaştı. İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

İçişleri Bakanlığımızın Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı Bütçe sunumumuzdan;

GÖÇ:

Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüyoruz.

Bu kapsamda,

2024 yılının ilk 10 ayında,

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin

3 bin 924'ü tutuklandı.

4 bin 427 araca el konuldu.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında;

97 bin 168 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişini engelledi.

109 bin 451 düzensiz göçmen hudutlarımızdan sınır dışı edildi.

Sıkı denetimler sonucu yakalanacağını anlayan; vize, vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 302 bin 826 yabancı kendiliğinden sınırlarımızı terk etti.

“Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeliler”

Ülkemiz genelinde, 2023 Eylül ayında yasal kalış hakkı bulunan tüm yabancıların adres tahkikatlarına başladık.

Bu süreç, 2024 yılı Mayıs ayına kadar sürdü. Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerden; 731 bin 146’sının adreslerinin, “güncel olmadığı” tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS’li bilgilendirmeler yapıldı.

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81 ilimizde Valiliklerimiz koordinesinde; STK’larla bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde 580 bin 819 Suriyeli, adreslerini güncelledi veya adres güncellemek için randevu aldı.

Bu süreçte, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına yazı yazdık. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin en son aldıkları kamu hizmetlerini, yani en son bıraktıkları izi istedik.

Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık. Bunun anlamı şu: “Kimlik numarası pasife alınanlar (adreslerini güncellemedikçe), Türkiye’de acil sağlık hizmetleri hariç hiçbir kamu hizmetine erişemezler.”

Tüm bu çalışmalardan sonra 2024 yılı 1 ekim tarihinde yeni bir aşamaya geçtik ve elde ettiğimiz verileri analiz ettik.

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Kamu kurumlarımızdan hizmet almayan yani herhangi bir iz bırakmayan, verilen süreler zarfında adreslerini güncellemeyen bir kesim kaldı. Örneğin bir ailenin, çocukları okula gitmemiş, hastaneye gitmemiş ve sosyal uyum yardımları almamış. 13 yılın sonunda, örnekte olduğu gibi, Avrupa’ya geçtiğini değerlendirdiğimiz, Suriyeliler hakkında gerekli güncellemeleri yaparak kayıtlarımızdan düştük.

Ülkemizde yaşayan Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin toplam sayısı 2 milyon 935 bin 742'dir.