Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit olduğunu açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin başı sağ olsun

“Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.