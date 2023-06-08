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Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit olduğunu açıkladı.

08.06.2023 - 00:11 |
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit olduğunu açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

Milletimizin başı sağ olsun

 “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.

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