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Bakan Yanık'tan istihdam açıklaması: 125 kişi alınacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık merkezinde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

10.12.2021 - 21:48 | | İHA
Bakan Yanık'tan istihdam açıklaması: 125 kişi alınacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler; Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13.12.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve Bakanlığımız internet sayfasında. Başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yanıktan istihdam açıklaması: 125 kişi alınacak

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