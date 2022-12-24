Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismar davası ile ilgili açıklama: Mağdurun hukuki haklarını koruyacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in moderatörlüğünde Hafta Sonu'na konuk oldu. Erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi için nasıl bir mücadele veriliyor? İstismar davasında süreç nasıl işliyor, son durum ne? Kadına ve çocuğa yönelik suçların durdurulması için yapılan çalışmalar neler? Ailelere, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine hangi yardımlar, nasıl yapılıyor?

Konuyla ilgili konuşan Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları şöyle; (6 yaşındaki çocuğa istismar davası) Dava açıldı. Biz hemen davaya müdahil olduk. Duruşma tarihinin öne alınmasını istemiştik. Ayrıca sanıkların tutuklanmalarını talep etmiştik. Her ikisi de mahkeme tarafından kabul gördü. Duruşma tarihi 30 Ocak'a çekildi. Şimdi yapacağımız ise 30 Ocak'ı beklemek. Maddi gerçeği artık mahkemelerimiz ortaya çıkaracak. Mağdurun hukuki haklarını koruyacağız.

Dünyada da ülkemizde maalesef çeşitli sebeplerle erken yaşta evlilik gerçeği var. Bizim ülkemize baktığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Sadece geçmişl hukuksal düzenlemelere baksak bile evlilik yaşı ile ilgili düzenlemelerin değiştiğini, toplumun durumu kabul gördüğü bir geleneği olduğunu görüyoruz. Kadın haklarının verdiği süreçle beraber bu durum değişti. Kişilerin kendi hayatları ile ilgili verecekleri karar 18.

"ERKEN YAŞTA EVLİLİĞİN AĞIRLIKLI MAĞDURU KADINLAR"

Erken yaşta zorla evlilikte eğitimini tamamlamamış, maalesef ağırlıklı mağduru kadınlar. Eğitimini tamamlayamamış, erken yaşta zorla evlendirildiğinde bir sonraki örgü şiddet oluyor. Şiddetin basamaklarıyla da mücadele etmiş oluyor. 20 yıldır yaptığımız kararlı mücadelede yüzde 71 oranda azaldı. Bu bize şunu söylüyor. Mücadele ettiğiniz, emek verdiğinizde toplumda bunun bir karşılığı var. Hem şiddet, hem erken yaşta evlilik mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.

Yasal düzenlemelerimizi zaten yapmıştık. Düzenlemeler önemli ölçüde yeterli. Mevzuatımız bizim iyi bir mevzuat. Fakat tek başına yetmez. Hukuk sonuçları düzenler. Öncelikle toplumsal farkındalık, takip, eğitim, sağlık, kolluk ve güvenlik mekanizaması süreçleri çok önemli. 14 yaşında kız çocuğu istismara uğramışsa doktor ihbar etmeli.

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLE MÜCADELE

Eğitime erişimin zor olduğu yerlerde daha çok rastlıyoruz 23 ilimizde acil eylem planları oluşturduk. O yerlere özgü. Mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bir hukukçu olarak söylüyorum. Hepimiz yaşadığımız ülkenin hukukuyla bağlıyız. Hangi başlıkta olursa olsun bu hukuk bizi bağlar. Hukukta bir kural vardır. Kanunu bilmemek mazereti teşkil etmez. Diyanet İşleri Başkanlığımız kadına şiddetle mücadele çalışmamızda önemli paydaşlarımızdan biridir.

Gelenekle, dini inancımızla açıklayan vs... İslam tarihi boyunca da evlilik hukukuyla alakalı çok çeşitli yorumlar ve değerlendirmeler vardır. Bizim inancımız akılla ve bilimle çok paralel giden bir inançtır. İnsanın ruhuyla, bedeniyle bir bütün olduğunu kabul eder ve bu ölçüyü de ortaya koymuştur.

"AİLE BAKANLIĞI'NIN ALO 183 HATTI KULLANILABİLİR"

ALO 183 Aile Bakanlığı'nın hattı. Şiddete özgü bir hat. Doğrudan '0' tuşlandığında bağlanıyor ve neresiyse kolluğu haberdar ederek süreci devam ettiriyoruz. Biz konumu görmüyoruz ama KADES'te gösteriyor. Şiddet önleme merkezlerimiz ve kolluk birlikte çalışıyor.

KORUYUCU AİLEDE HEDEFE ULAŞILDI MI?

Uygulamamızla alakalı kasım sonu itibarıyla Türkiye'de 7 bin 375 koruyucu ailemiz var. 25-65 yaş aralığında olması gerekiyor. Koruyucu aile olacağı ile çocuk arasında en az 18 yaş olması gerekiyor. Kişiler bize müracaat ediyorlar. Evin fiziki şartlarından genel olarak bakıyoruz. Sadece ve sadece çocuğun üstün yararınadır. Çok iyi bir model. 30 Haziran'ı Koruyucu Aile Günü ilan ettik.

ENGELLİ, MEMUR, KAMU ATAMASI OLACAK MI?

Atama işlemini biz yapıyoruz ama hangi kuruma, ne kadar yapılacak biz vermiyoruz. Biz engelli vatandaşlarımızın bir bakıma lobi faaliyetlerini yürütüyoruz. Kesinlikle aynı saftayız. Şartların iyileştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Engelli arkadaşlarımızın arasında çok iyi eğitimli, inanılmaz birikimli, çalıştıkları kurumlara çok büyük katkısı olan arkadaşlarımız var.

Kurumların kendi kotaları çerçevesinde engelli istihdamı için talepte bulunması lazım. Belli bir sayı ulaşılırsa biz atama işlemleri için çalışmalar yapıyoruz. Talepler ÖSYM çerçevesinde toplanır ve yaparlar. Bu tamamen yasal alt yapıyla alakalı. Her kurumun belli sayıda engelli çalıştırma hükümlülüğü var. Personel ihtiyacı ve talebiyle alakalı.

Engelli vatandaşlarımız emin olsunlar. Biz onlar kadar süreci takip ediyoruz. Bizim Bakanlığımızda kotayı bir hayli yükselttik. Yüzde 3'tür bizde yüzde 6.

EKPSS VE ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Milli Eğitim Bakanlığımız doğrudan doğruya organize ediyor. Bu genel atamanın içinde değil.

TÜRKİYE NÜFUSU YAŞLANIYOR MU?

Türkiye'de doğurganlık oranı 1.7. 2.3'ün altına düştüğünde maalesef hızını kaybediyor. Avrupa'ya göre yüksek ama geçmişten gelen nüfusa göre yüksek. Bu çok ciddi bir sorun. Bizim şu anda Bakanlığımızın en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi gelecek planlaması. Yaşlılarımızın geleceğini planlıyoruz. Farklı hizmet modelleri geliştiriyoruz.

SOSYAL YARDIMLAR

Aile destek programından 2.3 kişi yararlanıyor. Başvuruların yüzde 50'den fazlası e-Devlet'ten yapıldı. Koruyucu aile olmak isterseniz, sosyal yardım almak isterseniz e-Devlet üzerinden başvurabilirsiniz.