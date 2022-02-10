Bakan Yanık: “Çocuklara yönelik sosyal hizmet modellerimizi güçlendirmek için yeni bir proje başlattık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak yürütülecek çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin revize edileceği “Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi”nin uygulamaya konulduğunu belirtti. Projeyle çocuk bakım ve koruma hizmetlerinin geliştirilmesinin, çocuk işçiliğinin ve erken yaşta evliliklerin önlenmesinin, korunmasız durumdaki çocukların saptanması, rehabilitasyonu ve bakımlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, sivil toplum örgütleriyle eşgüdümün artırılacağını kaydetti. Bakan Yanık, bu doğrultuda çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik ve çocukların korunması konularında toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini dile getirerek, bilinçlendirmeyi hedefleyen materyaller ve kamu spotları hazırlanacağını anlattı.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacak

Proje kapsamında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüleceğini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın çocukluklarını yaşlarının gerektirdiği gibi yaşayabilmeleri, eğitim ve oyun haklarından geri kalmamaları için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Çocuk işçiliğinin önlenmesi için Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacak. Çocuk işçiliğini izleme konusunda ulusal bir çalıştay planlanacak ve bu konudaki çalışmalardan elde edilecek veriler ışığında yeni bir hizmet modeli geliştirilecek. Çocuk işçiliği ile mücadele eden personelimizi eğitimlerle destekleyeceğiz.”

Çocuk bakım hizmetleri masaya yatırılacak

Çocuk bakım hizmetlerinin masaya yatırılacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu alanda uluslararası uygulamaların ve standartların inceleneceğini aktardı. Çalışmalar sonucunda çocuk bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik standartlar ve araçlar geliştirileceğini ifade eden Bakan Yanık, çocuk bakım kuruluşlarında istihdamla ilgili kalifikasyon kriterlerinin revize edileceğini ve çocuk koruma ve bakım personeli için çevrimiçi eğitim programları geliştirileceğini anlattı.

Engelli çocuklara özel sistem geliştirilecek

Bakan Yanık, çocuk bakım ve koruma hizmetlerinde engelli çocuklara ayrıca önem verdiklerini vurguladı. Engelli çocuklara yönelik bakım hizmetinde iyi uygulama örneklerinin araştırılacağını dile getiren Bakan Yanık, engelli çocukların kuruluşlarda bakımı ile ilgili izleme ve değerlendirme sistemi geliştirileceğini ifade etti. Bakan Yanık, bu çalışmalar sonucunda Bütünleşik Çocuk Bakım Kuruluşu Modeli oluşturularak, pilot uygulamaya geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Psikososyal destek modelleri geliştirilecek, mobil ekiplere eğitim programı hazırlanacak

Savunmasız durumdaki çocuklara yönelik yeni hizmet modelleri oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Bakan Yanık, “Bakanlığımızın çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten mobil ekiplerine yönelik eğitim programları hazırlayacağız. İçinde bulunduğu koşullar nedeniyle sosyal risklerle karşı karşıya olan çocuklarımızı korumak ve çocuk işçiliğini önlemek amacıyla sosyal destek modelleri hazırlayacağız. Ayrıca bu destek modellerinin uygulanmasına yönelik eğitimler düzenleyeceğiz ve rehber hazırlayacağız” dedi.