Bakan Varank: 12 kere değil, 112 kere de kaybetse o partiyi bırakmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığında, partililerle buluştu. Bakan Varank, "Bakıyorsunuz seçim döneminde sürekli yalan konuşan, seçim gecesi Türkiye'yi aldatmaya çalışan en fazla da kendi taraftarlarını aldatmaya, kandırmaya, umut tacirliği yapmaya çalışan belediye başkanları vardı. Seçim gecesini izlediniz değil mi sizler de? O ekranlara çıkan Belediye Başkanlarını gördünüz. 'Biz kazanıyoruz. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak' diye 3 kere değil, 4 kere, 5 kere ekranların karşısına çıktılar. Yalan söylediler. Vatandaşı kandırdılar. Günün sonunda yalan söyledikleri ortaya çıktı. Ama hiç özür dilediler mi? Bunların kitabında özür dilemek yok. Özür dilemeyi sadece iktidarın yapması gereken bir hasret olarak görüyorlar. Kardeşim siz bütün gece ekranlara çıktınız. Genel başkanınız biz öndeyiz diye sosyal medya paylaşımı yaptı. Ama önde olmadığınız, kazanamadığınız ortaya çıktı. Neden özür dilemiyorsunuz? Çıkın deyin ki ya şurada hata vardı. Onun için biz de yanılmışız. Vatandaşımızı aldatmışız. Bunu da demiyorlar. Ama o yalanları yanlarına kar kalacak zannediyorlar. İşte o yalanları konuşan Belediye Başkanı geçen gün çıkmış diyor ki: 'işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis AK Parti'de Cumhur İttifakı'nda, ben de belediye başkanlığı yapıyorum. Gayet güzel bir şekilde yapıyorum. Hiçbir sıkıntı yok.' İşte başka bir yalan da bu. Sen bundan 6 ay önce mecliste 'bizim altımızı oyuyorlar, belediye başkanlığı yaptırmıyorlar" demiyor muydun? 'Bizi çalıştırmıyorlar, belediyeyi batırmaya çalışıyorlar' diyen sen değil miydin? Meclisten çıkan kararları onaylamayan sümen altı eden sen değil miydin? İşte bu yalanlarla vatandaşımızı ikna edebileceklerini zannediyorlar. Ama bizim vatandaşımızın yalanlara karnı tok. Vatandaşımız kimin doğru söylediğini, kimin samimi olduğunu, kimin tiyatro oynadığını gayet iyi biliyor" dedi.

"CHP, DEĞİŞİM İSTİYORSA ÖNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DEĞİŞTİRSİNLER"

Varank, "Değerli kardeşlerim, emin olun Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de samimiyetle oy veren vatandaşlarımıza çok üzülüyorum. Gerçekten bir tane adam gelmiş, 11 seçim kaybetmiş, 11 seçim kaybetmesine rağmen o partinin başında durmaya devam ediyor. Bu Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımız da bu sefer belki bir değişim olur diye her seferinde gidip ona oy veriyor. Ben buradan kendilerine bir çağrı yapmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partililer değişim istiyorsa, önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirsinler. Hani bir laf var ya kılavuzu karga olanın diye. Gerisini getirmeyelim. Kılavuzunuz Kemal Kılıçdaroğlu olduğu müddetçe muhalefetin başarılı olma şansı yoktur. Onun için samimiyetle biz üzüldüğümüz için bu Elm Sokağı Kabusu'ndan onları uyandırmak istediğimiz için diyoruz ki gelsinler muhalefetteki arkadaşlarımız da başlarına doğru düzgün muhalefet yapabilecek, kendilerini kandırmayacak, yalan söylemeyecek bir muhalefet partisi lideri seçsinler. Hem Türkiye'nin enerjisini başka yerlere harcamayalım. Türkiye'de siyaset yerli yerine otursun. Biz de enerjimizi bu yalanları düzeltmek için harcamayalım. Onun için bu seçim, o seçimdir diye düşünüyorum. Bu seçimden sonra artık Kemal Kılıçdaroğlu 12. kez yenilince de o partinin başında durmaz diye düşünüyorum. Ama ben bunu söyleyince vatandaşlarımız diyor ki Sayın Bakanım boşuna bekliyorsunuz. O partinin başından gitmez. 12 kere değil. 112 kere de kaybetse o partiyi bırakmaz" diye konuştu.