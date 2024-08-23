Bakan Uraloğlu’ndan Yüksek Hızlı Tren mesajı: 7 saat süren yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kayseri arası yüksek hızlı tren projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamaları şu şekilde: “7 saat süren Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek. 5.5 saatte İstanbul’a hızlı, güvenli ekonomik ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Projemiz tamamlanmasını ülkemiz ekonomisine ciddi katkıları olacak. İşletme bakım maliyeti açısından 115 milyon euro, yük taşımacılığındaki zaman kazancı bakımından 5 milyon euro, yılda yaklaşık 242 milyon euro kazanç sağlayacağız.

‘BİR MÜJDEYİ DAHA PAYLAŞMAK İSTİYORUM’

Sizlere bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Bugün Ankara-Sivas hızlı tren hattımızın Yerköy hızlı tren istasyonunu vatandaşımızın kullanımına açtık, resmi açılışını da gerçekleştireceğiz.

‘NÜFUSUMUZUN YÜZDE 50’SİNE ULAŞMIŞ DURUMDA’

Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan 9 şehre bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı olarak hizmet vererek nüfusumuzun yaklaşık yüzde 50’sine ulaşmış durumda.

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Ankara-Sivas hattımız iki şehri birbirine bağlayan hat değil. Yerköy-Kayseri hattının tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri hızlı tren hattı da bu hatta bağlanmış olacak.

ANKARA-İSTANBUL ARASI SÜPER HIZLI TREN

Bizleri bir araya getiren Yerköy Kayseri hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-İstanbul süper hızlı tren projesini de gündemimize aldık. Saatte 350 km hıza ulaşacak trenlerimizle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya düşürmüş olacağız."