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Bakan Uraloğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

03.07.2024 - 20:58 |
Bakan Uraloğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN Türk'te Akıl Çemberi programında CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Uzayda yörüngeler var. Orada ancak sizin hakkını aldığınız yörüngelere uydu fırlatabiliyorsunuz. Yani orada bir ön almanız gerekiyor. Bazen ihtiyacınız yoksa bile, o hakkınızı almanız gerekiyor. Bizim şu an 5 tane haberleşme uydumuz var sivil ve askeri olarak. Biz 5 tane haberleşme uydusu ile dünyanın 3,5 milyar nüfusunu kapsıyoruz.

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