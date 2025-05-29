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GündemBakan Uraloğlu: Vatandaşlarımız artık Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor
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Bakan Uraloğlu: Vatandaşlarımız artık Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor

29.05.2025 - 10:26Güncellenme Tarihi:
Bakan Uraloğlu: Vatandaşlarımız artık Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar Gişeleri’nde Serbest Geçiş Sistemi’nin devreye alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdik. Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde de çalışmaları 2025 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar Gişeleri’nde Serbest Geçiş Sistemi’nin devreye alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Gişe adalarını ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız artık Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor” dedi.

Bakan Uraloğlu: Vatandaşlarımız artık Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor

ÇALIŞMALAR 3,5 GÜNDE TAMAMLANDI

Bakan Uraloğlu, trafik akışını hızlandırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, Avcılar Gişeleri’nde altyapı, tak ve elektronik sistemlerin tamamlandığını, 23 Mayıs gecesi trafiğe kapatılan yolun 3,5 günde yeniden trafiğe açıldığını söyledi. Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına ise hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu: Vatandaşlarımız artık Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor

Avrupa Otoyolu üzerindeki bu kritik noktada trafik akışının büyük ölçüde rahatladığını vurgulayan Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı için serbest geçiş sistemlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 Bakan Uraloğlu: Vatandaşlarımız artık Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor

YIL SONUNA KADAR YENİ NOKTALAR DEVREDE OLACAK

Otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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Bakan Uraloğlu: Vatandaşlarımız artık Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor

“Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu doğrultuda; daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra, Hadımköy gibi yoğun trafiğin bulunduğu gişelerde serbest geçiş sistemini devreye almıştık. Avcılar’dan sonra Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde de çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz.”

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