Bakan Uraloğlu teslim töreninde konuştu: Ülkemizi üretim üssü haline getireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin toplu ulaşım ekonomisi içinde kalmasına vesile olmaktadır. Milliliği ilk sırada tutarak firmalarımızın destekçisi oluyoruz. Yerli üretimi destekledik ve artırma gayreti içinde olduk. Ülkemizin aşamayacağı sınır olmadığı kanaatindeyim.

Her biri 4 araçtan oluşan 7 set halinde üretimi tamamlanacak ilk setimizin fabrika üretimi tamamlanmıştı. Fabrikadan çıkarıp sahaya sevk etmenin heyecanını yaşıyoruz.

"YERLİ ELEKTRİK SİSTEMLERLE BATARYALARA SAHİP ARAÇLAR KULLANACAĞIZ"

80 km servis hızı, 1476 yolcu kapasitesi olmak üzere ve 88 metre uzunluğuyla sürücüsüz hizmet verecek aracımız yüzde 70 yerlilik oranıyla imal edilmiştir. Tasarımı tamamen yerli imkanlarla yürütülerek ülkemizin teknik birikimi bir kez daha ortaya konmuştur.

Milli elektrikli tren setlerimiz demiryolu sanayimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı olmuştur. Raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alıyoruz. Yerli elektrik sistemlerle bataryalara sahip araçlar kullanacağız. Bugün dünyada iddiası olan her ülkenin gündeminde gelişmiş bir bilişim sektörü kurmak, 5 G teknolojisine sahip olmak ve bu teknolojiyi kullanırken güvenliğinden emin olmak var. Bu noktada 5G yerli ve milli tedariki hususlarında üniversiteler sanayi iş birliği sağlayarak tüm paydaşları bir araya getiren projelerimizde çalışmalarımıza yön veriyoruz. 5 G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebeke, 5G özel yönetim ve servis yazılım ürünlerini kendimiz geliştiriyoruz.

‘ÜLKEMİZİ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ’

Ülkemizi yüksek teknoloji ve üretim üssü haline getireceğiz. Milli teknoloji hamlemizin somut örnekleri bir bir yerinde görülmüş olacak. Bugün Türkiye kendi yerli ve gözlem haberleşme uydularını, yollarımız görmeye başladığımız yerli ve milli otomobil TOGG’un, TÜRESAŞ fabrikalarında milli tren setlerini üretiyoruz, Altay tanklarını yapıyoruz.

‘KAAN’IN HAVALANDIĞINI GÖRMÜŞ OLACAĞIZ’

Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos’ta müjdelediği gibi Kaan’da 2023 senesi bitmeden havalandığını inşallah beraberce görmüş olacağız. TEKNOFEST gençlerimizin ilgisini kazanmayı başarmış, ülkemizin parlak geleceğine atılan büyük bir imza olmuştur. Türkiye’yi teknoloji üreten bir topluma dönüştürmeye katkı sağlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi hayal etmek, büyük düşünmek ve adım atmak, bütün mesele bu. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hep birlikte çok daha güzel hizmetlere imza atacağız.

Yenilikçiliği kendine düstur eden firmalarımızın aşamayacağı sınır, açamayacağı yol olmadığı kanaatindeyim.

İlk yerli ve milli sürücüsüz metro araçlarının yapım çalışmalarına emek veren çalışanlara, altyapı genel müdürlüğünün çalışanlarına, burada emeği geçen bütün işçi kardeşlerime, teknisyen, tekniker, mühendis kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bütün insanımız için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."