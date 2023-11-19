Bakan Uraloğlu: Devasa yatırımlarımızı dünya adeta gıpta ile izliyor

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile ulaştırma yatırımlarının halkın yaşam konforunu yükselttiğini kaydetti. 2003 yılında İstanbul'da 68 köprü bulunduğunu ve bu köprülerin toplam uzunluğunun 3 bin 410 metre olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Köprü sayısını 947'ye, toplam köprü uzunluğunu da 114 bin 419 metreye çıkardık. Bu köprüler arasında Türk mimar ve mühendislerin imzası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi şaheserler de var" dedi.

'TÜNEL UZUNLUĞU 22 BİN METREYİ AŞTI'

2003 yılında İstanbul'da bulunan 3 tünelin toplam uzunluğunun 932 metre olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti: "İstanbul'un tıkanan trafik kanallarını açmak için 12 adet daha tünel yaptık. Bunların arasında Avrasya Tüneli ve Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray da var. Şu an İstanbul'daki tünellerin toplam uzunluğu 22 bin metreyi aştı. Türk mimar ve mühendislerimizin imzası bulunan bu dev yatırımlar, bir yandan vatandaşımızın hayatını kolaylaştırırken, diğer yandan ülkemize önemli katma değer sağlıyor. Yapılan bu devasa yatırımları dünya adeta gıpta ile izliyor." Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Teşkilatı tarafından sürdürülebilir altyapı yatırımlarına verilen Mavi Nokta Ağı Sertifikası'na sahip olduğunu belirtti.

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'DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ KONUMUNDA'

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, dünya mühendislik tarihi açısından kilometre taşı sayılabilecek birçok ilke sahip olduğunu belirterek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımına 2013'te başlandı ve 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldı. 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesimi üzerinde yer alıyor. Köprünün, gidiş ve geliş istikametlerinde 4'er kara yolu şeridi ile ortada 2 demir yolu şeridi olmak üzere toplam 10 ulaşım şeridi bulunuyor. 59 metre ile dünyanın en geniş köprüleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kule yüksekliği 322 metreyi aşarken, 1408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü konumunda bulunuyor" dedi.

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'MARMARAY, TÜRKİYE'NİN PRESTİJLİ PROJESİ'

Marmaray'ın da Türkiye'nin en prestijli projelerinden birisi olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Marmaray projesi, Halkalı ve Gebze arasında 76 kilometrelik bir demir yolu güzergahıyla İstanbul Boğazı'nda ulaşımın rahatlatılması amacıyla inşa edildi. Marmaray Projesi, 1,4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel, 9,4 kilometre uzunluğunda delme tüneller, 2,4 kilometre uzunluğundaki aç kapa tünelleriyle İstanbul trafiğini rahatlatan projelerin başında geliyor. 3 adet yeni inşa edilmiş yer altı istasyonu, 37 adet yer üstü istasyonu, işletim kontrol merkezleri, sahalar, atölyeler, bakım tesisleri, yer üstüne inşa edilen 3 kata sahiptir. 440 vagondan oluşan modern demir yolu araçlarından meydana gelmektedir" açıklamasında bulundu.

'İZMİT KÖRFEZİ'NİN GERDANLIĞI'

Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün, Körfez geçişini 6 dakikaya indirdiğine dikkat çekerek, "İstanbul-İzmir Otoyolu ile iki şehir arasındaki ulaşım süresi 9 saatten 3,5 saate düştü. Osmangazi ya da diğer adıyla Körfez Köprüsü sahip olduğu mühendislik özelliğiyle dünyanın ender köprülerinden birisi olmayı şimdiden başardı. Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 7'nci sırada bulunuyor. Kuş türlerinin yaşadığı Hersek Lagünü için kavis verilen Osmangazi Köprüsü, bu özelliğiyle de tabiata ve biyolojik çeşitliliğe verilen önemi gösteren önemli yapılar arasında yer aldı. İzmit Körfezi'nin gerdanlığı olarak nitelendiriliyor. Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla Kocaeli'nin Gebze ve Dilovası ilçelerindeki sanayi yükü azalıyor" dedi.

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