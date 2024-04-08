Bakan Uraloğlu açıkladı! Bu yılın ilk çeyreğinde 4 metro açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatmak için bakanlık olarak önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yapımını tamamlayarak İstanbul’da yaşayan vatandaşların hizmetine sundukları metro hatlarının toplam uzunluğunun 147,7 kilometre olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “İstanbul’un toplam raylı sistem ağı şu anda 348 kilometreye ulaşmış durumda. Bu hatların neredeyse yarısının yapımı bakanlığımız tarafından gerçekleştirildi” dedi.

2024 YILINDA 4 METRO HATTI AÇILDI

2024 yılının ilk çeyreğinde Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Hattı'nı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın Gayrettepe-Kağıthane Kesimi’ni, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nı ve Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’ni hizmete açtıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, bugüne kadar Bakanlık olarak İstanbul’da Marmaray, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Metrosu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yay Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hatlarını hizmete aldıklarını dile getirdi.

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