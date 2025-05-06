Bakan Uraloğlu: 23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa ettik

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, 2002 yılı sonunda 83 adet tünel olduğunu ve bunların toplam uzunluklarının 50 kilometre olduğunu belirterek, "23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa ettik. Toplam tünel sayımız 513'e, uzunluk ise 790 kilometreye çıktı. Eğer bu tüneller arka arkaya sıralansaydı, İstanbul'dan Kayseri'ye kadar kesintisiz bir şekilde tünelle ulaşmak mümkün olurdu" dedi.

'ZİGANA TÜNELİ, AVRUPA'NIN EN UZUN ÇİFT TÜPLÜ TÜNELİ'

Tünellerle; vadileri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurgulayarak, "Dünyada ilkleri başardık, uluslararası arenada ödüller aldık. Zigana Tüneli 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli oldu. Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki 10 tünel ise dünyanın en geniş kesit alanına sahip tünelleri" ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu ayrıca Ovit, Eğribel, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Cankurtaran ve Sabuncubeli gibi tünellerle ulaşımı kolaylaştırdıklarını, daha güvenli hale getirdiklerini ve bölgedeki trafik akışını hızlandırarak ekonomik faaliyetlerin önünü açtıklarını ifade etti.