Bakan Tekin duyurdu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları bugün saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklandı. Ardından, 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu MEB'in internet sitesinde yayımlandı.

Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Buna göre adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.Kılavuzla ilgili detaylara, MEB'in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

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Bakanlıktan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, adayların sözlü sınav sürecinin, 2 Temmuz'da başlayıp 10 Ağustos'ta tamamlandığı ancak ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğin iptali için idari yargıda yürütmeyi durdurma talepli davalar açılması üzerine MEB'in, sözlü sınav sonuçlarının açıklamayı bekletme kararı aldığı hatırlatıldı.

İdari düzenlemeler öncesinde atamaların, doğrudan sözlü sınav puanları esas alınarak yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, yönetmelikte yapılan değişiklikle adayın mesleki bilgisini ölçmek, mesleğe uygunluğunu, kültürel birikimini, iletişim becerisini, özgüvenini ve temsil yeteneğini değerlendirmek amacıyla yapılan sözlü sınavlarda elde edilen puanın etkisinin, yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürüldüğü, ancak bu hükmün iptaline ilişkin olarak sendikalarca ve şahıslarca yürütmeyi durdurma talepli davalar açıldığı ifade edildi.

2024 YILI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH VE ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

"SÜRECİN OBJEKTİF YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

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Bu kapsamda, sözlü sınavların, öğretmen adaylarının teorik sınav başarısı yanında sahip olması gereken yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla ders anlatım becerisini ölçen yüz yüze görüşmeler şeklinde yapıldığı anımsatılan açıklamada, sözlü sınavların herhangi bir şaibeye meydan vermeksizin sağlıklı ve objektif yürütülebilmesi için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, yüz yüze görüşmede adaylara hangi konulardan soru sorulacağı ve soruları nasıl cevaplandıracağıyla adayların ders anlatım becerisine dair kendilerinden neler beklendiğini anlatan bir rehber hazırlandığı aktarıldı.

Soruların komisyondan bağımsız olarak bizzat aday tarafından elektronik kura ile belirlendiği ifade edilen açıklamada, 20 ilde 245 komisyon kurulduğu ve komisyon üyelerinin ise her gün değiştirildiği bilgisi verildi.

Ayrıca komisyon üyelerinin rasyonel ve tutarlı puanlama yapabilmesi, ülke genelinde birliktelik sağlanabilmesi için puanlama anahtarlarının da oluşturulduğuna işaret edilen açıklamada, sözlü sınav esnasında adayın dijital ortamda sistem üzerinden rastgele belirlediği sorulara ilişkin cevap anahtarıyla verilen cevapta hangi hususların vurgulanacağı, eş zamanlı olarak yine dijital ortamda komisyon üyelerinin ekranına da yansıdığı ifade edildi.

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"SINAVLAR TARTIŞMAYA MAHAL VERMEYECEK BİÇİMDE TAMAMLANDI"

Komisyon üyelerinin puanlamaları, kendilerine verilen ve adaylara da açıklanan duyuru ve rehberde yer alan kriterlere göre yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adayların ve üyelerin kimlik bilgileri gizli tutularak hangi komisyonda bulunacakları hiç kimse ile paylaşılmamıştır. Görüşme, adayların kimlik bilgileri yerine kendilerine başvuru esnasında verilen kod üzerinden gerçekleşmiş ve adayların bilgileri komisyon üyeleriyle paylaşılmamıştır. Aday, verdiği cevapları yazılı ve imzalı olarak da sunmuş, komisyon üyelerince görüşme bitiminde puan girişi gerçekleştirilerek o aday için puan girişi kapatılmış ve tüm süreç kamera ile kayıt altına alınmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ve alınan tedbirler çerçevesinde sözlü sınavlar herhangi tartışmaya mahal vermeyecek biçimde tamamlanmıştır.

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Diğer yandan yönetmeliğe açılan davaların tamamına ilişkin yürütmeyi durdurma taleplerinin 'oy birliği ile reddi'ne dair son karar da Bakanlığımıza ulaşmıştır. Danıştay ilgili dairesince oy birliği ile verilen ret kararları, yapılan değişikliğin üst normlara uygunluğunu ve alınan tedbirlerin adayların lehine sonuç doğuracak düzenlemeler olduğunu ortaya koymuştur. Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde, adayların bir an önce maarif ailemize katılarak öğrencilerimizle buluşmalarını sağlamak gayesiyle Danıştayın esasa ilişkin kararı beklenmeden sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, adayların, sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını, bireysel şifreleriyle e-Devlet üzerinden bugün saat 22.00 itibarıyla öğrenebilecekleri aktarıldı.

Adayların, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe yoluyla 28 Ekim-1 Kasım arasında bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabileceklerine vurgu yapılan açıklamada, sonuçlara ilişkin itirazların, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım'da sonuçlandırılacağı ifade edildi.