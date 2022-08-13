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GündemBakan Süleyman Soylu duyurdu: Azez'deki bayrak yakma provokasyonunda iki şüpheli yakalandı
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Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Azez'deki bayrak yakma provokasyonunda iki şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı." dedi.

13.08.2022 - 16:35 |
Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Azez'deki bayrak yakma provokasyonunda iki şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı.

Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Azezdeki bayrak yakma provokasyonunda iki şüpheli yakalandı

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