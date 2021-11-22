Bakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a çok sert tepki! 'Ben gülmüyorum'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda terörle mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 Operasyonu'nun başlatıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Geçmişteki acı ve kayıplarımız bize büyük tecrübe kazandırmıştır. Terör eylemleri sayısı 2.817’den, yüzde 90’ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah’a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken , son beş yılda 1.043’ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur. Türkiye'deki toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür" dedi. Bakan Soylu, "PKK kilitlenmiştir. Kato’dan Cudi’ye, Gabar’a kadar; Şenyayla’dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi’ne Kazan Vadisi’ne kadar; Çemçemadur’dan Sehi Ormanlarına, Tendürek’e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiştir"

'BEN GÜLMÜYORUM, TERÖRLE MÜCADELEYİ ANLATIYORUM'

Bakan Soylu konuşması sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki göstererek "Ben gülmüyorum, ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Sürekli oradan gülmeyin, densiz. Ben terörle mücadelenin nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum. El sallama, parmak sallama! Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor, PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi? Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya her evden oy istediniz, unuttuğumuzu mu zannediyorsunuz? Sizin Genel Başkanınız istedi" dedi.

Tartışmanın büyümesi nedeniyle oturuma ara verildi.

EREN KIŞ-7 OPERASYONU BAŞLATILDI

Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonu başlatıldı. Sadece Eren-Kış Operasyonları'nda 167 teröristi etkisiz hale getirdik. İçeride ve dışarıda TSK, Emniyet ve MİT arasındaki tarihin en büyük uyumu bu başarıyı getirmiştir. Kandil'den Akdeniz'e uzanacak olan terör koridorunu engelledik.

Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yenmiş, gündelik yaşamını değiştirmiştir. Hastaneler, yollar, havalimanları, kayak merkezleri, oteller, terörle mücadelenin yanı sıra terörizmle mücadelenin en önemli yanlarıdır.

Bu ağustos ayında Ağrı Dağı'na her gün 600'ün üzerinde tırmanan insanlar var. Çocuklarımızın mühendis, doktor, hemşire olmasından büyük bir onur duyuyoruz. Diyarbakır Anneleri orada nöbet tutuyorlar ve bir mesaj veriyorlar. Mesaj şudur; Artık yeni bir Türkiye konuşulmalıdır. FETÖ ile mücadelemiz sürmektedir. 319 bin gözaltına alınmıştır. Bugüne kadar Bakanlığımızdan 45 bin kişi ihraç edilmiştir.

UYUŞTURUCU İLE MÜDADELE

Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarımı yapmaktadır. 81 ilde narko timlerin kuruluşunu tamamladık ve bitirdik. Eskiden Türkiye'ye gelen uyuşturucunun sadece 25'i yakalıyorduk. Şimdi bu uyuşturucunun yüzde 75'ini yakalıyoruz. Nefes aldırmıyoruz.