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Bakan Soylu: Edirne'den ülkeye giren TIR'da 35 kg kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan TIR'da; 35 kg kokain, 2 kg metamfetamin, 460 kg ecstasy, 760 gr reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildi." dedi.

25.12.2022 - 11:52 |
Bakan Soylu: Edirne'den ülkeye giren TIR'da 35 kg kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından ülkeye giriş yapan TIR'da, 35 kg kokain, 2 kg metamfetaminin yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan TIR'da; 35 kg kokain, 2 kg metamfetamin, 460 kg ecstasy, 760 gr reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildi.

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Bakan Soylu: Edirneden ülkeye giren TIRda 35 kg kokain ele geçirildi

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