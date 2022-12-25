Bakan Soylu: Edirne'den ülkeye giren TIR'da 35 kg kokain ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan TIR'da; 35 kg kokain, 2 kg metamfetamin, 460 kg ecstasy, 760 gr reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildi." dedi.
25.12.2022 - 11:52 |
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından ülkeye giriş yapan TIR'da, 35 kg kokain, 2 kg metamfetaminin yakalandığını bildirdi.
Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan TIR'da; 35 kg kokain, 2 kg metamfetamin, 460 kg ecstasy, 760 gr reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildi.