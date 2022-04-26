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Bakan Soylu duyurdu! TÜGVA saldırganı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Gaziosmanpaşa Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı (EYP) bırakan teröristin, polis ekiplerince yakalandığını açıkladı.

26.04.2022 - 21:48 |
Bakan Soylu duyurdu! TÜGVA saldırganı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Gaziosmanpaşa Temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı (EYP) bırakan teröristin, polis ekiplerince yakalandığını açıkladı.

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"21 Nisan günü saat 05.46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis teşkilatımıza ve emniyet istihbarat birimlerimize tebrikler."

Bakan Soylu duyurdu TÜGVA saldırganı yakalandı

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