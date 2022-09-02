Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.
02.09.2022 - 17:54 |
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Uyarıyoruz
Teslim olun, yoksa
SARI TORBA KAÇINILMAZ
Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık"
⚠️Uyarıyoruz⚠️— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 2, 2022
Teslim olun, yoksa
SARI TORBA KAÇINILMAZ❗
Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3️⃣ teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi
Kahramanlarımızın eline sağlık👏👏