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Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

02.09.2022 - 17:54 |
Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Uyarıyoruz
Teslim olun, yoksa
SARI TORBA KAÇINILMAZ

Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık"

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