Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uyarıyoruz

Teslim olun, yoksa

SARI TORBA KAÇINILMAZ

Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık"

⚠️Uyarıyoruz⚠️

Teslim olun, yoksa

SARI TORBA KAÇINILMAZ❗



Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3️⃣ teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi



Kahramanlarımızın eline sağlık👏👏