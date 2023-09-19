Bakan Şimşek: Türkiye’yi yatırım için radara aldılar

Foreks'in aktardığı bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Haziran’dan bu yana yurt dışından toplam 10.4 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandı. Bankacılık 6 milyar 767 milyon dolar, bankalar dışı finansal kuruluş 367 milyon dolar ve reel sektör 3 milyar 266 milyon dolar dış finansman sağladı.

"TÜRKİYE’Yİ YATIRIM İÇİN RADARA ALDILAR"

Adeta önde gelen tüm ekonomiler Türkiye’yi yatırım için radarına aldı. Kalıcı refah, yüksek büyüme, yüksek istihdam, ilave dış kaynak için olmazsa olmaz fiyat istikrarı.

"RASYONEL POLİTİKALAR SAYESİNDE ÜLKEYE OLAN GÜVEN ARTTI"

Fiyat istikrarını sağlamak için gerçekçi hedefler ortaya koyduk. Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz.

Enflasyonun kalıcı şekilde tek haneye düşürebilirsek firmalarımız makul maliyetlerle dünyadan 5.10 yıl vadeli kaynaklara erişecek. O zaman dünyada Türkiye ile rekabet edecek fazla ülke olmayacak. Rasyonel politikalar sayesinde ülkeye olan güven arttı.

Reel sektöre yatırımcı ilgisi artıyor, dış finansman problemlerini aşıyoruz."