Bakan Özhaseki, TOGG’un sürücü koltuğuna geçti: Milletimiz de ben de çok beğendik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin yıllardır hasretle beklediği yerli ve millî otomobili TOGG ile ilk sürüş deneyimini memleketi Kayseri’de gerçekleştirdi.

“Ya Allah Bismillah” diyerek aracı çalıştıran Bakan Özhaseki, “Gerçekten güzel bir araba. Müthiş bir şey. Arabadan ses soluk çıkmıyor. Sessizce gidiyor. Milletin sevdiği kadar var. Çok rahat ve süratli bir araba anında hızlanıyor. Camları diğer araçlara göre çok geniş. Elektrikli araç olunca egzoz gazı denen bir dert olmuyor.

Dışarıdaki yayalar da rahatsız olmuyor. Madem devletimiz böyle bir imkân verdi, bundan sonra TOGG ile devam edelim. Bu güzel özelliklerin yanında onlarca yılın hasreti olan yerli bir imalat, yerli bir araç rüyalarımızı süsleyen bir dünya markasını çıkarmış olmanın haklı kıvancı, gururu çok şükür insanın içini okşuyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu milletin gururu oldular. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız 5 babayiğitten bahsediyordu. Onlar da risk aldılar, ellerini taşın altına koydular.” şeklinde konuştu.