Bakan Özhaseki: Nurdağı'nda 456 konutumuzun kaba inşaatını tamamladık

Bin yılın felaketinde ağır hasarla büyük kısmı yıkılan Gaziantep’in Nurdağı ilçesi yeni yerleşim yerinde yeniden inşa ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremzedelerin evlerine kavuşma hayallerini bir an önce gerçekleştirmek için çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Bakanlığın Gaziantep Nurdağı’nda yürüttüğü kalıcı konut çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bakan Özhaseki yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Nurdağı'nda konutlarımız hızla yükseliyor. Nurdağı'nda yapmayı planladığımız 400'ü köy evi olmak üzere toplam 2 bin 909 konutumuzun inşasını hızla sürdürüyoruz. Bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak yaptığımız, 26 bloktan oluşan 456 konutumuzun ise kaba inşaatını tamamladık. Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesinler. Sağlam ve güvenli yuvalarını en kısa sürede inşa ederek onlara teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

26 BLOKTAN OLUŞAN 456 KALICI KONUTUN KABA İNŞAATI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in en ağır yıkım alan iki ilçesinden biri olan Nurdağı’nda yapımı planlanan 400'ü köy evi olmak üzere toplam 2 bin 909 kalıcı konutları, depremzedelere teslim etmek için gece gündüz demeden çalışıyor. İlçenin Bademli Mahallesi sınırları içerisinde radye temel ve tünel kalıp sistemi ile bölgenin mimarisine uygun yaptığı 26 bloktan oluşan 456 konutun kaba inşaatı tamamlandı. Depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatay mimariye uygun olarak zemin artı 3 ve zemin artı 4 katlı olarak yapılan konutların 118’i 2 artı 1, 338’i ise 3 artı 1 oda şeklinde inşa ediliyor. Kaba inşaatın tamamlanan konutlarda, duvar ve çatı imalatlarına geçildi.