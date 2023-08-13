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Bakan Özhaseki: Mogan Gölü'nden 3 milyon 500 bin metreküp çamur çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi ile gölden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldığını açıkladı.

13.08.2023 - 15:20 | | ANKARA, (DHA)-
Bakan Özhaseki: Mogan Gölü'nden 3 milyon 500 bin metreküp çamur çıkarıldı

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın ortak çalışması olarak 2016 yılında başlattığımız 'Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi' ile 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkardık. Bu çalışma ile eski güzelliğine kavuşan Mogan Gölü, hem su canlıları ve kuşların yaşam alanı olmaya devam ediyor hem de çevresinde yaptığımız, çocuk oyun parkları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımız için keyifli vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanı oldu" dedi.

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