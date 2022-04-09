Bakan Özer ve eşi, öğretmen çiftin iftar sofrasına konuk oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Zehra Koç, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Sınıf Öğretmeni Osman Koç ve çocuklarıyla iftar yaptı.

Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, yemek öncesi Koç çiftinin çocukları Furkan, Reyhan ve Yusuf ile sohbet etti. Ara tatilin hayırlı olmasını temenni eden Bakan Özer, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Ev sahibi Osman Koç, Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer’i evlerinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti. Meslek lisesi mezunu olduğunu kaydeden Osman Koç, mesleki eğitime katkıları dolayısıyla Bakan Özer’e teşekkürlerini iletti. Ara tatil döneminde mesleki çalışmaların uzaktan eğitimle yapılmasının öğretmenleri memnun ettiğini belirten Koç, "Ama biz öğretmenleri en çok mutlu eden şey, yüz yüze eğitime devam etmek” diye konuştu.

Kızları Reyhan Koç ise iftarın ardından mini bir keman dinletisi sundu. Bakan Özer de kendilerini sofralarına konuk ettikleri için aileye teşekkürlerini sundu.