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Gören dönüp bir daha bakıyor: Aydın dağlarında sonbahar şöleni

01.11.2026 - 12:54Güncellenme Tarihi:

Türkiye'nin ılıman iklimine sahip illerin başında gelen Aydın dağları, sonbaharla birlikte sarı ve kırmızı tonlarına bürünürken, Aydın ile İzmir arasında kalan yaylalarda da sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşandı.

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1Gören dönüp bir daha bakıyor: Aydın dağlarında sonbahar şöleni

Doğal güzellikleriyle her mevsim görsel şölen sunan Aydın, sonbahar renklerine büründü.

2Gören dönüp bir daha bakıyor: Aydın dağlarında sonbahar şöleni

Aydın dağlarında asırlık ağaçlar ve ormanların oluşturduğu manzara ise sonbaharla birlikte seyrine doyulmayan görüntüler oluşturdu. Ağaçların renk değişimi ve doğanın tüm tonları fotoğraf karelerine yansıdı.

3Gören dönüp bir daha bakıyor: Aydın dağlarında sonbahar şöleni

Aydın ile İzmir arasında kalan ve kestane, ceviz, kiraz, kavak ağaçlarına ev sahipliği yapan yaylalar da sonbahardan nasibini aldı. Yaylada ağaçlar yeşilden sarıya dönerken, sonbahar çiçekleri de kendini gösterdi.

4Gören dönüp bir daha bakıyor: Aydın dağlarında sonbahar şöleni

Yaprak döken ve sararan ağaçların manzarasını kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise yaylayı ziyaret ederek, sonbaharın keyfini çıkardı. Sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünen ağaçları ile kartpostallık görüntüler oluşurken, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da adresi haline geldi.

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