Gören dönüp bir daha bakıyor: Aydın dağlarında sonbahar şöleni

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Yaprak döken ve sararan ağaçların manzarasını kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise yaylayı ziyaret ederek, sonbaharın keyfini çıkardı. Sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünen ağaçları ile kartpostallık görüntüler oluşurken, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da adresi haline geldi.