Bakan Ã–zer, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Hayat Boyu Ã–ÄŸrenme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nceÂ deprem bÃ¶lgesindeki vatandaÅŸlar iÃ§in aÃ§Ä±lan kurslara iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Ã–zer, "Deprem bÃ¶lgesinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sosyalleÅŸmesine imkan saÄŸlamak; onlarÄ± sanat, spor ve kÃ¼ltÃ¼rel faaliyetlerle desteklemek iÃ§in 24 bin 413 kurs aÃ§arak, 340 bin vatandaÅŸÄ±mÄ±za eÄŸitim verilmesini saÄŸladÄ±k" dedi. Ã–zer, kurs merkezlerinde usta Ã¶ÄŸreticilerce kursiyerlere Ã¼retim ve istihdama dÃ¶nÃ¼k eÄŸitimler verildiÄŸini kaydetti.Â