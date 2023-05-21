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Bakan Özer: Deprem bölgesindeki kurslardan 340 bin vatandaÅŸ yararlandÄ±

Â Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, deprem bÃ¶lgesinde aÃ§Ä±lan 24 bin 413 kurstanÂ 340 bin vatandaÅŸÄ±n yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

21.05.2023 - 14:45 | | DoÄŸa BaÅŸak Ã–ZTÃœRK/ANKARA, (DHA)-
Bakan Özer: Deprem bölgesindeki kurslardan 340 bin vatandaÅŸ yararlandÄ±

Bakan Ã–zer, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Hayat Boyu Ã–ÄŸrenme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nceÂ deprem bÃ¶lgesindeki vatandaÅŸlar iÃ§in aÃ§Ä±lan kurslara iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Ã–zer, "Deprem bÃ¶lgesinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sosyalleÅŸmesine imkan saÄŸlamak; onlarÄ± sanat, spor ve kÃ¼ltÃ¼rel faaliyetlerle desteklemek iÃ§in 24 bin 413 kurs aÃ§arak, 340 bin vatandaÅŸÄ±mÄ±za eÄŸitim verilmesini saÄŸladÄ±k" dedi. Ã–zer, kurs merkezlerinde usta Ã¶ÄŸreticilerce kursiyerlere Ã¼retim ve istihdama dÃ¶nÃ¼k eÄŸitimler verildiÄŸini kaydetti.Â 

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