Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif’e düzenlediği baskına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada 'İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif’e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz' denildi.
21.05.2023 - 14:14 |
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif’e düzenlediği baskını kınadı.
Bakanlığın resmi internet sitesinde konu ile ilgili yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif’e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz.
İsrail Hükümet üyelerinin Harem-i Şerif’in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez.
İsrail Hükümeti’ni, bir kez daha, Harem-i Şerif’in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz.'