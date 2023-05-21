Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif’e düzenlediği baskını kınadı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde konu ile ilgili yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif’e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz.

İsrail Hükümet üyelerinin Harem-i Şerif’in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail Hükümeti’ni, bir kez daha, Harem-i Şerif’in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz.'