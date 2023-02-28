Bakan Kurum ve Bakan Akar'dan ortak açıklama: Doğru zeminde, doğru teknikle binalar inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sabahleyin Kırıkhan’daydık, şu an Hatay Merkez’deyiz, buradan İskenderun’da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz.

Depremin ardından 23 gün geçti, acılarımız hala ilk günkü gibi acı dinmedi. Bu çerçevede de bir taraftan burada muhtarlarımızın vefat eden aileleri, acılarını yaşamadan vatandaşımız için ne yapabilirizin gayesiyle devletimiz tüm imkanlarıyla Hatay’dadır.

Seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnsani yardım faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan da vatandaşlarımızı sağlam güvenli alanlara yerleştirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şehrin kanaat önderleri ile bir araya geldik burada kuracağımız yerleşime dair fikirleri aldık.

"MASTER PLAN HAZIRLIĞINA BAŞLADIK"

Amanos dağı eteklerinde belirlediğimiz zemin olarak sağlam, güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacağız. Şehrin Meclis binasını, Ulu Cami’sini, tarihi yapılarını içine alacak bu alanlarla birlikte Asi Nehri’ni buradaki tüm doğal güzellikleri, yeşil alanları, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla ve burada yaşayan Hatay’lı kardeşlerimizin demografik yapısını içine alacak bir anlayış ile master plan hazırlığına başladık.

Gerek belediyelerimizden gerek sivil toplum örgütlerimizden temsilcilerimizle birlikte çalışma grubumuz 7 gün 24 saat esası ile çalışacak. Hatay’ımızın altyapısı ile sanayi alanları ile hem kırsaldaki yerleşimini hem buradaki lojistik güzergahlarını içine alacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyor olacağız.

Depremin ilk anında itibaren 85 milyon tek yürek oldu. Depremin son anına kadar güvenli yerleşim yerleri inşa edilene kadar hep birlikte çalışacağız.

Hasar tespit çalışmalarımız devam etmekte. Hatay’da Defne Merkezli depremler sebebiyle yeniden bu alanlarda hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Hem Antakya Merkez’de hem Kırıkhan, Defne, Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmalarında az hasarlı, hasarsız ve orta hasarlı tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek.

202 BİN BİNA RİSKLİ

582 bağımsız bölüm, 202 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkılacak tespiti yaptık. Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip net rakamı da ortaya koyacağız.

Yeni inşa çalışmalarını daha önceki afetlerde olduğu gibi nasıl vatandaşlarımıza sözü tuttuysak yine aynı çalışmayı yapacağız. Onların görüşleri, fikirleri bizim için kıymetlidir. İnşa sürecini onlarla birlikte yapacağız.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Burada büyük bir felaketle karşılaştık. İlk günden itibaren tüm devletimiz tek yürek olarak bu mücadeleye başladılar. İşimiz bitmedi, önümüzde daha çok işler olduğunun da farkındayız. Çalışmaların yapılması sırasında Mehmetçik de ilk andan itibaren seferber oldu. İlk andan itibaren büyük bir azimle, fedakarlıkla çalıştı, çalışmalarını da sürdürüyor. Toplam 57 taburla, Kıbrıs dahil bulabildiğimiz ne varsa personelimizin intikali için gayret gösterdik. En önemli konu arama-kurtarmaydı. Birçok vatandaşımızın enkazlardan sağ olarak çıkarılmasında yardımcı oldular. TSK olarak neyimiz var neyimiz yok ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için çalıştık. Banyo,tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması için elimizdeki ihtiyaçların hepsini kullandığımızı belirtmek istiyorum. Gençlerimizin eğitimine olabildiğinde katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz.

Kahramanmaraş'ta açtığımız sahra hastanemiz de vatandaşlarımıza hizmet sağlıyor. Sosyal tesisleri de açmak suretiyle vatandaşlarımızı müsaade ettik. Hiçbir şekilde Suriye tarafından Türkiye'ye doğru herhangi bir göç olmamıştır. Bunlar gerçekleri yansıtmıyor. Türkiye'ye yerleşmiş Suriyeli kardeşlerimizden yakınını kaybedenlerden kendi vatanına dönmek isteyenlerden 40-50 bini kendi ülkelerine gönüllü olarak döndüler.

Bizim milletimizin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Devletimiz ayakta, bütün bakanlıklarımız... Bu normalleşmeyi sağlamaya yöneldik şimdi. Durumun aciliyetinin ve öneminin farkındayız. Bu yaraları biz saracağız, kimsenin şüphesi olmasın. Karamsarlığa yer yok, tek yürek olarak inşallah bu felaketinden de üstesinden geleceğiz. İnşallah bunları da hep birlikte çalışmak suretiyle üstesinden geleceğiz. Bütün milletimizin başı sağolsun.

Birçok üniversitemizde ortak çalışmalar yürütüyoruz ve en doğru yerleşim alanların mikro bölgeleme çalışmaları, ayrıntılı jeolojik etütlerimiz ve en doğru zeminde en doğru yapı tekniğine göre yapılaşma sürecini yürütüyor olacağız. Bu ay sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümden oluşan sözleşmelerimizi tamamlayacağız ve ardından etap etap konutlarımızın yapımını yürütüyor olacağız.

Nurdağı ve İslahiye’de konutlarımızın ihaleleri gerçekleşti, inşa faaliyetleri başladı. 1797 yeni yuvamızın sözleşmeleri imzalanmıştır.

Hedefimiz nisan-mayıs ayları içerisinde köylerimizde ve merkezde konut ihalelerimizi, sözleşmelerimizin ihalelerini gerçekleştirmek. Bugün olduğu gibi her ilimizde ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz.

"ÇALIŞMALARIMIZI 24 SAAT ESASI İLE SÜRDÜRECEĞİZ"

Çalışmalarımızı 24 saat esası ile sürdüreceğiz. Dün sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Adıyaman’daydık yapım süreçlerini aynı diğer illerimizde olduğu gibi başlattık. Aynı anlayışla il il ilçe ilçe vatandaşlarımızı dinleyeceğiz.

Sanayimizi de unutmuyoruz. Mevcut OSB’lerimizdeki yerleşim yerlerine uygunluk oradaki zeminin kalitesi ile birlikte sanayilerimizin de ayağa kalkması amacıyla da bugün de yine istişarelerde bulunduk. Gerek geçici yapılanma, kalıcı yapılanmalara ilişkin bakanlığımız her türlü desteği verecektir.

Hatay’da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızla vatandaşımızın rızası çerçevesinde yürütülecektir. Hatay Merkez üzerinde yapılaşmaya ilişkin aynı yoğunlukla yapılaşamayacağımızı tüm toplantıdaki paydaşlarımız bizimle aynı fikirde. Gerekli imar düzenlemelerini yapacağız. Gerekli kısıtlamaları yapacağız.

Gerek imar transferi gerek kamulaşma yöntemiz ile şehrin içinde yeni toplanma alanlarının açılacağı ve burada yeni yerleşimin zemine uygun teknolojilerle kamu binalarında her türlü teknolojinin uygulanacağı, depremselliğin etkisini en aza indirecek tüm tekniklerin de her binamızda uygulanacağını ifade ediyor Hatay’ımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"TÜM ŞEHRİ KÜLTÜREL DOKUSUYLA BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Bizim şu an önceliğimiz deprem bölgesindeki 11 ilimiz. 11 ilimizde biz vatandaşımıza diğer afetlerde olduğu gibi sözümüzü tutma anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ağır hasar görmüş ne kadar yapı varsa bunların yapım süreçlerini şehrin kültürüne, demografik yapısına uygun bir şekilde inşasını gerçekleştireceğiz. Hanları, hamamları, Turizm Bakanlığı restorasyonu yapacak. Tüm şehri kültürel dokusuyla birlikte ayağa kaldıracağız.

Şehrin içinde ağır hasar görmemiş yeni yapılacak tasarımla birlikte kentsel dönüşüm projesi içine alınması gereken alanlar var. Bütün deprem bölgelerinde bu anlayışla hasar görmemiş olsa bile şehrin ihtiyaç doğrultusunda o alanları proje içerisine dahil edeceğiz.