Bakan Kurum: Türkiye kentsel dönüşüm tecrübesinde bir numara

İstanbul Okmeydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939 bağımsız bölümün kurası ile hak sahipleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 'Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 778 Konutun Kura Çekim Töreni' kapsamında bir konuşma yaptı. Kurum'un konuşmasından satır başları şunlar:

Bizi burada Okmeydanı'ndan annelerine yavrularına mahcup etmeyen Allah'a hamd ediyor yeni yuvalarının ve işyerlerinizin şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim bize göre işte bu yuvalar mekan olmaktan öte aslında Türkiye'nin büyük dönüşümünün simgeleri.

İşte bu yuvalar birer mekan olmaktan öte aslında Türkiye'nin büyük dönüşümünün simgeleri. Karşımıza emin olun badireler de çıkıyor, acılar da yaşanıyor. Biliyorsunuz Anadolu'nun kadim topraklarında asrın felaketi yaşayan 6 Şubat sabah 4.17'de yıkımın büyüklüğü karşısında asla ümitsizliğe düşmedik. Çalıştık, çabaladık, gece gündüz zamanla yarıştık ve bu güzel millete mahcup olmadık.

Dünyanın parmakla gösterdiği başarıya imza atarak 455 bin yuvayı oradaki sahipleriyle buluşturduk. Biz dönüşümü konut olarak görmüyoruz, toplu bir anlayışla bakıyoruz.

Konutun bulunduğu yerde annelerimiz huzurla otursun, yavrularımız oradaki parklarında bahçelerinde oynasın... Okulları ve oradaki camileri ile birlikte inşa ediyoruz. Yeni ekmek tekneleri yapıyor, çarşı yeniliyor ve şehrimizin kimliği olan meydanları da ihmal etmiyoruz.

11 ilimizde emin olun o ilin ihtiyacı neyse vatandaşımızın bizden beklentisi neyse tek tek görüştük. İktidarı, muhalefeti kimseyi ayırmadan kimseyi ötekileştirmeden yaptığımız ziyarette her bir vatandaşımızı tek tek dinledik. Tarihi ve kültürel yapılarımız orada bize emanet. Hepsini tek tek yeniledik. Hatay'da tarihi meclis binasını, Habibi Neccar Camisi'ni söz verdiğimiz gibi bitirdik.

Adıyaman'da ezan sesleri dinmesin dedik. Ulu camimizi, meydanı ayağa kaldırdık. Kahramanmaraş'ta orada hanları, hamamları Kapalı Çarşısı'nı, Demirciler Çarşısı'nı, oradaki Kasaplar Çarşısı'nı aslına uygun bir şekilde inşa ettik. Göz bebeğimiz Malatya'da tam kalbinde oradaki Şire pazarı Camisi'ni inşa ettik. Yine oradaki esnafımızın bizden beklentilerini tek tek karşılamak için gece gündüz çalıştık.

11 ilimizde köylerimizi evlerimizi o bölgenin ruhuna yakışır şekilde inşa ettik ve hepsini hamdolsun tek tek teslim ettik. Sadece altyapı değil Tabii ki ile birlikte bütün bir çevre düzenlemesini de her yerde yine vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projelerimizi hayata geçirdik.

İnanın dünyada bir ülkenin altından kalkamayacağı bir süreçten bahsediyorum. Bırakın bitirmek, ülke böyle bir inşaat sürecinin organizasyonunu bile yapamaz. İşte görüyorsunuz bugün Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da bir afet olduğunda sigorta şirketine terk eden bir anlayış varken Türkiye afet öncesi ve sonrası hızı kaliteli konut üretiminde de dönüşüm tecrübesi tüm dünyada bir numaradır.

11 ilde kazandığımız kabiliyeti başta İstanbul olmak üzere 81 ile taşıyacağız.

Bütün planlama sürecini bir bir bitireceğiz ve milletimizle birlikte inşallah kentsel dönüşümü mahalle mahalle, sokak sokak yürütmeye devam edeceğiz. Çünkü acelemiz var. Kararlıyız. İstanbul'umuzu kentsel dönüşümle yenileyeceğiz ve sosyal konutlarla güçlendireceğiz. Sizleri inşallah deprem korkusunun olmadığı güvenli bir İstanbul'da yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız.

İSTANBUL'A HER GELDİĞİMDE BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE İMZA ATIYORUM

Buradaki kentsel dönüşüme taş koyanlar, sekiz aydır bu proje bitmesine rağmen bekletenler, bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşüm yapacağız diyerek çalışan bizleri, arkadaşlarımızı kentsel dönüşüme engel olmakla suçluyor. Özgür Bey, senin yönettiğin hangi şehirde bir gayret ortaya konmuş da Murat Kurum oraya destek olmamış? Hangi belediye başkanı kentsel dönüşümde destek istemiş de biz kapımızı kapatmışız? Hangisi bir proje getirmiş de biz hayır demişiz?

Bizim başlattığımız ama partinize geçince yarım bıraktığınız kentsel dönüşüm projeleri var ya, o projeleri kentsel dönüşüme engel oluyor dediğin Murat bitiriyor. Ben İstanbul'a her geldiğimde bir kentsel dönüşüm projesine imza atıyorum. Sen bugüne kadar ne yaptın? Aynı Özgür Bey gitmiş deprem bölgesinde yanınızdayız diyor. 3 yıldır neredeydin? 3 yıldır bir çivi çakmadılar.