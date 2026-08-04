Nöbette izlediği belgesel hayatını değiştirdi: Ağaç dalından kalem yaparak başladı, şimdi talebe yetiştiriyor!

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2023 yılında İstanbul'da Ahmet Kutluhan Hoca'dan icazet aldığını belirten Gökgöz, "Talebelik yine devam ediyor. Şu anda bile yazdığım eserleri önce hocama gösteriyorum. Hocam tamam bu olmuş diyorsa altına imzamı atıyorum." diye konuştu.



Gökgöz, daha önceleri inşaatlarda alçı, boya, sıva işleri yaptığını ve asabiyet sorunu olduğunu dile getirirken, hat sanatına yöneldikten sonra sabrı öğrendiğini ve asabiyetinin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.



Hat sanatına çok geç başladığını aktaran Gökgöz, "Keşkelerimiz var. Keşke, İmam Hatip Lisesi'nde bir hocamız bize bir öncülük etseydi. Bu yazının maneviyatını, güzelliğini bize anlatsaydı belki de o zaman başlayacaktım. Ama takdiriilahi böyleymiş." diye konuştu.



Ebeveynlere de seslenen Gökgöz, her çocuğun mutlaka bir sanatla uğraşması gerektiğini ve böylelikle çocukların kötü şeylerden uzaklaşacağını kaydetti.