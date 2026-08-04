Karadeniz'de hasat başladı, hastaneler doldu! İlaçlar bile yetersiz kalıyor: 'Alerjisi ve astımı olanlar sakın yaklaşmasın'

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İlla o ortamda bulunacaksa da çok iyi maskeler kullanması lazım. 'N95' dediğimiz, filtreli, sıkı koruyucu ve alerjen geçirmeyen filtreler içeren maskeler kullanmak belki faydalı olabilir ama en iyisi o ortamda bulunmamaktır. Fındığın serilmesi ve kurutulması aşamasında iyi havalanmayan bir ortamda ya da üzerine naylon atılmışsa nemle birlikte küf mantarları oluşabiliyor. Organik tozlar ve küf mantarları da bu ataklara yol açabiliyor" diye konuştu.