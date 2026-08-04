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Ordu'ya Japon gelin! Japonya'ya çalışmaya gitti aşık oldu

04.08.2026 - 12:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Dursun Mehmet ŞAHİN/FATSA (Ordu), (DHA)-

Ordulu iş makinesi operatörü Birkan Sözen (39) ile çalışmak için gittiği Japonya’da tanıştığı Dolores Astorga (38), Fatsa’da Türk geleneklerine göre yapılan düğünle evlendi.

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1Ordu'ya Japon gelin! Japonya'ya çalışmaya gitti aşık oldu

Birkan Sözen, geçen yıl iş makinesi operatörü olarak çalışmaya gittiği Japonya’da Dolores Astorga ile tanıştı.

2Ordu'ya Japon gelin! Japonya'ya çalışmaya gitti aşık oldu

Arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini evlilik kararıyla taçlandıran çift, düğün yapmak için Türkiye’ye geldi. Damadın memleketi olan Ordu’nun Fatsa ilçesinde, aileleri ve yakınlarının katılımıyla Türk geleneklerine uygun düğün töreni düzenlendi.

3Ordu'ya Japon gelin! Japonya'ya çalışmaya gitti aşık oldu

Yurt dışından gelen misafirlerin de katıldığı törende, çift ilk danslarını alkışlar eşliğinde yaptı. Düğünde çalan müziklerle eğlenen davetliler de Japon gelin Dolores Astorga ile çiftetelli oynadı.