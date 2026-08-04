Ordu'ya Japon gelin! Japonya'ya çalışmaya gitti aşık oldu

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Arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini evlilik kararıyla taçlandıran çift, düğün yapmak için Türkiye’ye geldi. Damadın memleketi olan Ordu’nun Fatsa ilçesinde, aileleri ve yakınlarının katılımıyla Türk geleneklerine uygun düğün töreni düzenlendi.