Siirt meralarında dev yatırım: Altyapı değişti, yaylada kalma süresi 5 katına çıktı!

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"Dedelerimizin döneminden bu yana bu merayı kullanıyoruz. Daha önce içme suyumuz yoktu. Yağmur sularının biriktiği göletlerden hem biz hem de hayvanlarımız faydalanıyordu. Eskiden su olmadığı için yaylada ancak bir ay kalabiliyorduk. Şimdi ise 4-5 ay kalabiliyoruz. Burada yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Köyümüzde yaklaşık 300 hane var. Sondaj sayesinde hem insanların hem de hayvanlarımızın içme suyu ihtiyacı karşılandı. Sondajdan çıkan su İl Sağlık Müdürlüğünce analiz edildi ve kaliteli bir içme suyu olduğu belirlendi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."