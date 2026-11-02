Bakan Kurum: Sevgili Tarkan, anlamlı katkın için teşekkür ediyorum

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, dünyanın en önemli iklim organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıkları sürüyor. Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için birçok sanatçı ve gönüllü farkındalık projelerini hayata geçiriyor. Türkiye’nin 'Mega Starı' Tarkan da bu kapsamda sözü müziği kendine ait olan “Uyan” isimli şarkısını COP31 için İngilizceye uyarlayarak seslendirdi. Klipte iklim değişikliğine ilişkin çarpıcı görüntülere yer verildi.

COP31 BAŞKANI KURUM’DAN TEŞEKKÜR

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Tarkan’a katkısı için teşekkür ederek sosyal medya üzerinden “Sevgili Tarkan, yıllar önce "Uyan" diye seslendiğinde bu çağrı kalbimize dokunmuştu. Bugün aynı şarkıyı "Wake Up" adıyla tüm dünyaya ulaştırarak, ev sahipliğini yapacağımız Antalya'daki COP31 öncesinde iklim krizine karşı çok değerli bir farkındalık oluşturdun. Bu anlamlı katkın için teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.

DÜNYAYI HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRAN SÖZLER

“WAKE UP/UYAN” şarkısının Türkçe sözleri şöyle:

Gözünde yaşlarla/ Sesleniyor hepimize/ Gel dindir bu acıyı/ İzin verme yere düşmeme/ Kanadı kırık bir kuş gibi/

Yüreğim kanıyor diyor/

Beni ateşe atmadan önce/ Vicdanına sor diyor/

Uyan, harekete geç/ Koy elini kalbine vaktimiz dolmadan/

Bu yolun devamı yokuş deme/ Dağları aşarız eğer inanırsan/

Uyan, uyan, dostum, uyan/

Koy elini kalbine vaktimiz dolmadan/

Bir olursak, başarırız biz/ Her şey mümkün eğer inanırsan/

“Böyle gelmiş, böyle gider"/

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Bu sözlerle kendini kandırma/

Kim bilir belki mücadelemize değer /

Tutun gerçeğine, tutun doğruna....

Türkiye COP31 için daha önce de “Let’s COP” isimli İngilizce şarkı da hazırlamıştı.