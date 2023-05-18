Bakan Kurum: Seçimde algı değil, hakikat kazandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu seçimde de yine zafer en yakın rakibine 2.5 milyon oy farkı atan Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı’mız oldu. İstanbul’daki tüm buluşmalarımızda milletimize ne sorduk? Reisimizin yanında aslanlar gibi duracak mıyız dedik. Milletimiz en güçlü desteği vererek sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durdu. Meclis’te ezici çoğunlukla Cumhur İttifakı’mız yerini aldı.

‘SEÇİMDE ALGI DEĞİL, HAKİKAT KAZANDI’

Manipülasyon yapmaya teşebbüs ettiler ne oldu? Üstüne vazife olmayan işlere kalkışanlar kaybetti. Sosyal medyadan yayınlamayı icraat sayanlar kaybetti, hamd olsun bu seçimde algı değil, hakikat kazandı.

‘ANKET PARTİLERİ DEĞİL ESER VE HİZMET PARTİLERİ KAZANDI’

Anket partileri değil eser ve hizmet partileri kazandı ve milletin kalbinde ve gönlünde olanlar kazandı. Hiçbir zaman şunları göremediler, milletimizin gönlünde yatan aslan sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur. Bu millet sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımız da milletine sevdalıdır. Milletimiz 21 yılda olduğu gibi yine sandığa koşarak gitmiştir.

‘MİLLETİMİZ SIRTINI KANDİL’E DAYAYANLARA GEÇİT VERMEDİ’

Milletimiz 14 Mayıs’ta sırtını terör örgütlerine, Kandil’e dayayanlara, PKK’ya, FETÖ’ye geçit vermedi. Bizim milletimiz istikrar sever, güven sever. Bu yüzden her afette kendisine yardıma koşanları, yuvaları yapıp söz verip sözünü tutanları, söz verdiği tarihte teslim edenleri desteklemiştir.

Milletimiz kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez, işinin hakkını verenleri başının üstünde taşırlar, 14 Mayıs’ta böyle olmuştur. İnşallah 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza Üsküdarlı komşuları olarak hak ettiği desteği vereceğiz.

Afetzede kardeşlerimizle alay ettiler, 2.5 lira su parası için. Bizim derdimiz milletimiz, gençlerimiz, evlatlarımız, biz İstanbul’daysak aklımız Hatay’da, kalbimiz Kahramanmaraş’ta ruhumuz afet bölgesindeydi. Oradaki işleri takip ettiğimizi hep dile getirdik. Arkadaşlarımız bir an olsun ayrılmadılar, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor destek verdi.

Birileri afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın kararmış kalplerini ortaya koydular, alay ettiler. İşte CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi örneği. Ödeneğinin olmadığını bahane gösterdi.

‘MİLLETİN TERCİHİ İLE ALAY EDENLER MİLLETİN GÖNLÜNE MAHKUM OLMUŞTUR’

Bu toprak insanları mazlumun, ihtiyaç sahibinin, siyasi görüşünü asla sormaz. Milletin tercihi ile alay edenler milletin gönlüne mahkum olmuştur.

Biz depremzede kardeşlerimize söz verdik, konutları yapacağız dedik o sözü milletimizin destekleri ile 1 yıl içerisinde 319 bini toplamda, 650 bin konutu bitirip afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ardından İstanbul’a odaklanacağız, İstanbul’da dönüşüm anlamında yapılması gereken tüm işleri teşkilatımızla birlikte yapacağız.

Evinde oturamayan, ailesini yakının kaybetmiş kardeşlerimiz Cumhurbaşkanımıza rekor destek verdiler, biliyorlar ki onların evini, yuvasını 21 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan yapar.

BAKAN KURUM ‘YARISI BİZDEN’ KAMPANYASINA BAŞVURU SAYISINI AÇIKLADI

Şu ana kadar 737 bin bağımsız bölüm için 165 bin başvuru yapıldı. Bu da 2 milyon 800 bin kardeşimiz devletine güveniyor demek inşallah İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar bu çalışmamızı yapacağız.

‘YENİ TÜRKİYE YÜZYILINI BAŞLATACAĞIZ’

Üsküdar’da yüzde 55 oy alacağız ve 28 Mayıs’tan sonra da iki bayram yaşayacağız. Hem fethin yıl dönümünü kutlayacağız hem de hep birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni Türkiye yüzyılını başlatacağız."